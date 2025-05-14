В Магнитогорске нашли 3,7 тысячи пачек контрафактных сигарет в зоомагазине

Рейд проводился в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт»

Полиция Магнитогорска изъяла 3,7 тысячи пачек немаркированных сигарет на полках зоомагазина. Об этом сегодня, 14 мая, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Предприниматель, владелец зоомагазина, скрывал контрабандные сигареты среди товаров для животных. Стоимость изъятой продукции оценивается более чем в 100 тысяч рублей. Сигареты направлены на экспертизу; в случае подтверждения контрафактности предпринимателю грозит уголовное дело.

С начала операции «Контрафакт» (12 мая) полицейские провели 266 проверок, изъяв 663 литра алкоголя и 60 тысяч пачек сигарет. Проверки проходят в магазинах, на складах, рынках и в местах стихийной торговли.