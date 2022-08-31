В Магнитогорске нашелся хозяин сбежавшей обезьянки

Мужчина сообщил, что животное чипировано

В Магнитогорске нашли хозяина обезьянки, переполошившей город и покусавшей нескольких человек, в том числе двоих детей. Об этом корреспондентам медиахолдинга «Первый областной» сообщили собственные источники.

Мужчина сообщил, что обезьяна чипирована, у нее есть все необходимые прививки, поэтому опасаться заражения бешенством не стоит.

Тем временем саму проворную беглянку до сих пор не нашли. В полиции напоминают, что к животному не стоит подходить при встрече и нужно позвонить в экстренные службы.

Пострадавшая от укуса обезьяны рассказала, как все произошло.