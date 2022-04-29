В Магнитогорске начальницу ЖЭУ осудили за падение снега с крыши на ребенка

Женщина обязана выплатить компенсацию потерпевшим

Магнитогорский суд вынес приговор отношении начальницы ЖЭУ. Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (часть 1 статьи 238 УК РФ). Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области. Установлено, что виновная своевременно не организовала работы по очистке кровли домов от снега.

«3 февраля прошлого года на голову 10-летнего мальчика с крыши упал снег, школьник получил травмы. Днем ранее при аналогичных обстоятельствах пострадала пенсионерка», — рассказали в СУ СКР по области.

Суд назначил женщине наказание в виде 1 года ограничения свободы. Также она должна выплатить 39 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим.