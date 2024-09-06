В Магнитогорске начальника полиции и его заместителя отправили в СИЗО

Фигурантов обвиняют в получении взятки и превышении полномочий

Суд в Магнитогорске избрал меру пресечения начальнику ОП «Орджоникидзевский» Константину Пензину и его заместителю Кайрату Бурантаеву, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в ноябре 2023 года фигуранты получили взятку от предпринимателя в виде услуг имущественного характера общей стоимостью не менее 77 тысяч рублей за совершение незаконных действий, а также общее покровительство (статьи 286 УК РФ, 290 УК РФ).

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

Суд отправил обоих обвиняемых в СИЗО на два месяца, до 4 ноября.

Пензин и Бурантаев отстранены от исполнения служебных обязанностей.