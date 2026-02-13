В Магнитогорске начальник «антиэкстремистского» отдела подозревается в сливе данных за деньги

Информация могла уходить спецслужбам Украины

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя межрайонного отделения по противодействию экстремизму ГУ МВД России, дислоцированного в Магнитогорске. Высокопоставленный полицейский подозревается в незаконном доступе к базам данных МВД и передаче персональной информации граждан третьим лицам за деньги, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По данным следствия, противоправная деятельность майора полиции продолжалась с марта по апрель 2025 года. Как сообщает СУ СКР по Челябинской области, подозреваемый, действуя из корыстной заинтересованности, на систематической основе получал доступ к интегрированному банку данных МВД, собирал личную информацию на конкретных лиц и передавал ее своему знакомому.

Оперативную разработку фигуранта вели сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с оперативно-разыскной частью собственной безопасности регионального главка МВД.

В спецслужбе уточнили, что нелегально полученные данные, предположительно, могли использоваться злоумышленниками в интересах украинских спецслужб. По версии оперативников, целью могло быть вовлечение граждан в диверсионно-террористическую деятельность, а также организация массовых дистанционных мошенничеств.

В пятницу, 13 февраля, по месту жительства подозреваемого прошел обыск. В настоящее время следователи СК России решают вопрос о предъявлении обвинения по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности) и избрании меры пресечения. Проводятся мероприятия по документированию возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили в ГУ МВД России по региону.