В Магнитогорске на рынке загорелся павильон

Пожарные работали по повышенному рангу сложности

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Сегодня рано утром на «Зеленом рынке» в Магнитогорске вспыхнул пожар. Загорелся павильон с фруктами. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

На место происшествия прибыли 10 единиц техники, три звена газодымозащитной службы и 42 человека личного состава МЧС.

«Прибыв на рынок, пожарные обнаружили горение кровли павильона. Была угроза распространения огня на соседние киоски, поэтому работали по повышенному номеру сложности. Пожар локализовали. К данному часу продолжается ликвидация огня», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Пожар случился рано утром, поэтому посетители и продавцы рынка не пострадали. Причина возгорания устанавливается.