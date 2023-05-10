В Магнитогорске на пожарах в садах погибли три человека

Причиной возгораний стало нарушение правил монтажа и эксплуатации оборудования

За минувшие выходные на пожарах в магнитогорских СНТ погибли три человека, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Так, в ночь на понедельник, 8 мая, в СНТ «Мичурина-3» загорелась баня, и пламя перекинулось на жилой дом. Огонь полностью уничтожил оба строения. На месте происшествия найдены тела двух женщин.

«Предварительная причина — нарушение правил устройства печного оборудования. Работало 5 автоцистерн и 23 человека личного состава», — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Накануне вечером, 9 мая, загорелся садовый домик в СНТ «Калибровщик-3». При тушении пожара найден мужчина без признаков жизни. На месте работали 3 автоцистерны и 17 пожарных. По предварительным данным, в доме были нарушены правила монтажа и эксплуатации электрооборудования.