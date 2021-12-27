В Магнитогорске на остановке загорелись два трамвая

ЧП произошло из-за короткого замыкания электропроводки

Вечером 26 декабря в Магнитогорске на пересечении улиц Чкалова и Полевой загорелись два трамвая. Сначала пламя охватило один трамвай, а затем перекинулось на второй, сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

«Все успели выйти, никто не пострадал»,— написала пользователь Татьяна Тихомирова.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что ЧП произошло на остановке «Полевая», спасатели работали по рангу пожара № 1.

«Вчера в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании трамвая, следующего по маршруту № 16/Б, с переходом огня на рядом стоящий трамвай (маршрут № 1). Пострадавших нет, до прибытия пожарных подразделений из трамваев самостоятельно эвакуировались 15 человек, все взрослые. Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров»,— уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки двигателя.

Напомним, 18 декабря в Магнитогорске пострадал еще один трамвай: снегоуборочная техника ковшом протаранила вагон. Никто не пострадал. На корпусе трамвая остались повреждения.