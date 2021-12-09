В Магнитогорске на месте аптеки незаконно построили магазин

Бизнесмен должен будет выплатить штраф

Магнитогорская компания незаконно организовала продажу овощей в здании, предназначенном для аптекарской деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, ООО «Чалка» получило муниципальную землю под амбулаторно-поликлиническое обслуживание. В построенном на участке здании предполагалось организовать аптеку. Однако компания предпочла передать здание в аренду другому предпринимателю, который устроил в доме овощной магазин.

Прокуратура провела проверку, было выявлено нарушение: земельный участок использовался не по назначению. Поэтому руководитель «Чалки» был привлечен к административной ответственности и должен будет выплатить штраф в 20 тысяч рублей. Торговля овощами была прекращена.

Екатерина Катунова