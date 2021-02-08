В Магнитогорске на мальчика упал снег с крыши многоэтажки

Возбуждено уголовное дело

В Магнитогорске на 10-летнего мальчика упал снег с крыши многоэтажного дома. Возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе Следственного комитета России по Челябинской области.

«3 февраля около одного из многоэтажных домов Ленинского района города Магнитогорска при падении с крыши снега получил травмы головы 10-летний школьник. Ребенок поступил в лечебное учреждение с диагнозом «сотрясение головного мозга». Медики оценивают состояние здоровья мальчика как стабильное», — уточнил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также виновные должностные лица управляющей компании, не обеспечившие очистку кровли жилого дома.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.