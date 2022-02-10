В Магнитогорске на круговой дороге столкнулись три автомобиля

Обошлось без пострадавших

На улице Профсоюзной в Магнитогорске 20-летний водитель автомобиля «Хонда» при перестроении столкнулся с движущейся в попутном направлении «Лада-Гранта», за рулем которой находился 31-летний мужчина. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 10 февраля, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась накануне вечером. После столкновения с «Ладой» «Хонда» влетела и в попутный автомобиль ГАЗ под управлением 41-летнего мужчины. Водители не пострадали.

Накануне на 37-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск на территории Пластовского района 68-летний водитель автомобиля «Кадиллак-Эскалейд» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тремя автомобилями. Погибли два человека.