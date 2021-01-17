В Магнитогорске на меткомбинате произошел крупный пожар

С огнем боролись почти 70 человек и более 20 единиц техники

Накануне вечером в Магнитогорске Челябинской области произошел крупный пожар. Возгорание началось в Листопрокатном цехе № 10 Магнитогорского металлургического комбината. Сотрудники производства сразу же вызвали спасателей, которые уже через пять минут были на месте ЧП. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибыв на комбинат, пожарные выяснили, что горит установка маслоподачи. Огонь уже успел распространиться на площади 60 квадратных метров, к тому же тушение осложнялось высокими температурами, поэтому на борьбу с огнем было решено направить дополнительные силы.

«Работали звенья газодымозащитной службы, созданы 3 боевых участка на тушение пожара, защиту кабельной галереи и проверку подвальных помещений. Проложена магистральная линия. Оперативное реагирование и грамотные действия сотрудников Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона позволили не допустить распространение огня. В 19:09 открытое горение было ликвидировано»,— уточнили в ведомстве.

В результате ЧП никто не пострадал: 18 сотрудников цеха самостоятельно эвакуировались из здания еще до прибытия пожарных. С огнем боролись 69 спасателей и 21 единица техники.

Причины возгорания предстоит узнать сотрудникам отделения дознания.