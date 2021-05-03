В Магнитогорске на глазах у родителей сбили ребенка

Шестилетняя девочка получила многочисленные травмы

В Магнитогорске автомобилист сбил шестилетнюю девочку на глазах у родителей. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



Инцидент произошел 1 мая в 14:00 на проспекте Карла Маркса около дома № 196. Гуляя со своими родителями, девочка выскочила на дополнительный проезд с бульвара Огни Магнитки и угодила под колеса автомобиля «Лада Приора», за рулем которого находился 35-летний местный житель. В результате ЧП ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы и был госпитализирован в отделение травматологии.

«По данному факту в территориальный отдел полиции переданы документы с требованием о привлечении родителей травмированного ребенка по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего»,— говорится в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.