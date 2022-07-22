В Магнитогорске мужчины в масках просверлили домофоны «Интерсвязи»

Полиция разыскивает подозреваемых

В ночь на пятницу, 22 июля, неизвестные мужчины в маске дрелью просверлили видеодомофоны «Интерсвязи». В частности, имущество компании было испорчено по адресу проспект Карла Маркса, 231. Информацию об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе компании.

Инцидент зафиксировали «Умные домофоны». На кадрах видно, как молодые, вероятно, мужчины в маске, толстовках с капюшонами и белых перчатках подходят к подъездам с дрелью.

«Заявления о порче имущества действительно поступили. Устанавливаются все обстоятельства и ущерб. Очевидцев происшествия просим обращаться в отдел полиции „Орджоникидзевский“», — прокомментировали Первому областному информагентству в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По нашим данным, повреждено 9 домофонов.

«Система сигнализации наших „Умных домофоны“ выявила вандализм на домофонах в Магнитогорске. Было обнаружено, что злоумышленники вывели из строя несколько устройств, из-за чего люди какое-то не могли попасть в подъезды. Мы определили солидное вознаграждение в 100 тысяч рублей для того, кто поможет нам в поимке злоумышленников», — рассказали в пресс-службе компании.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.