В Магнитогорске мужчину, убившего дочь, отправили в СИЗО

Тело 31-летней женщины нашли в реке в пакете

Сегодня, 25 июля, Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска отправил под стражу 64‑летнего мужчину, обвиняемого в убийстве дочери (статья 105 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, 28 мая в частном доме обвиняемый поссорился с 31‑летней дочерью, начал ее душить и унес в гараж, где добил молотком. Завернув тело в полиэтиленовые пакеты, мужчина привязал к нему тормозной диск и сбросил в реку Урал. После расправы отец обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери.

Труп Александры Бровкиной обнаружили 18 июля.

Обвиняемый заключен под стражу на время следствия, до 18 сентября.