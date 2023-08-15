В Магнитогорске мужчину отправили в СИЗО за попытку изнасилования соседки

Обвиняемый долгое время из бинокля наблюдал за потерпевшей

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска отправил под стражу 44-летнего мужчину. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование 29-летней женщины (статья 131 УК РФ, статья 132 УК РФ). Об этом сегодня, 15 августа, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, в ночь на 12 августа пьяный обвиняемый проник в квартиру потерпевшей, которая живет в доме напротив, и попытался изнасиловать женщину. Перепуганная хозяйка квартиры проснулась, увидела перед собой голого мужчину и попыталась убежать. Обвиняемый настиг жертву у двери, схватил за шею и начал угрожать убийством. Потерпевшая продолжила сопротивляться и предложила мужчине встретиться добровольно в другой обстановке. После этого женщина обратилась в полицию. При обыске в квартире обвиняемого нашли бинокль, через который он долгое время наблюдал за женщиной, прежде чем решился без спроса наведаться к ней в гости.

«Сторона защиты не возражала против избрания подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый не имеет постоянного источника дохода, ранее привлекался к уголовной ответственности», — сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину отправили в СИЗО на два месяца.