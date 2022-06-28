Суд в Магнитогорске вынес приговор 26-летнему местному жителю. Он признан виновным в уклонении от призыва на военную службу (часть 1 статьи 328 УК РФ). Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Установлено, что военнообязанный мужчина без законных оснований не являлся по врученным повесткам в военный комиссариат.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей», — сообщили в региональном СУ СКР.