Суд в Магнитогорске вынес приговор 26-летнему местному жителю. Он признан виновным в уклонении от призыва на военную службу (часть 1 статьи 328 УК РФ). Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
Установлено, что военнообязанный мужчина без законных оснований не являлся по врученным повесткам в военный комиссариат.
«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей», — сообщили в региональном СУ СКР.
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