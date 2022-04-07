В Магнитогорске мужчине вынесли приговор за смерть соседки на пожаре

Он хранил в коммунальной квартире газовый баллон, который разгерметизировался

В Магнитогорске суд приговорил к одному году и двум месяцам ограничения свободы 27-летнего местного жителя по уголовному делу о взрыве газового баллона. Во время ЧП погибла его соседка по коммунальной квартире. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Челябинской области.

Магнитогорца признали виновным в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109) и уничтожении чужого имущества по неосторожности (статья 168 УК РФ). Кроме этого, судом будет взыскан причиненный ущерб — более миллиона рублей.

«Следствием и судом установлено, что мужчина снял со своего автомобиля газовое оборудование для прохождения технического осмотра автомобиля. Он оставил его в своей комнате, расположенной в коммунальной квартире. Из-за зажженной сигареты в соседней комнате, газовоздушная смесь воспламенилась, что спровоцировало хлопок. В результате пожара погибла 59-летняя женщина», — уточнили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла в сентябре 2021 года. 17 марта 2022 года прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летнего мужчины и направила материалы дела в суд.