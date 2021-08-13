В Магнитогорске мужчине вынесли приговор за гибель собаки

Виновный выбросил животное из окна

Правобережный суд Магнитогорска вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным в жестоком обращении с животным. Об этом сегодня, 13 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в августе 2020 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, в присутствии детей выбросил из окна 9-го этажа собаку их матери. Животное скончалось.

В отношении магнитогорца было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего»).

«Суд назначил ему наказание — 3 года лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в региональной прокуратуре.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна 8-го этажа 6-месячного щенка немецкой овчарки. Животное скончалось. Материалы уголовного дела направлены в суд.