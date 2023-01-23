В Магнитогорске мужчина застрял в выгребной яме

Вытащить пострадавшего смогли спасатели

Спасатели Магнитогорского отряда приехали на вызов в один из частных домов. 61-летний хозяин участка решил самостоятельно осмотреть и ремонтировать септик, спустился в узкий колодец выгребной ямы и застрял там, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Прибыв на место ЧП, спасатели оперативно организовали эвакуацию мужчины при помощи альпинистского снаряжения, и пострадавший был извлечен без ущерба для здоровья», — рассказали в областной ПСС.

Специалисты напоминают, что спуск в выгребную яму без страховки опасен для жизни из-за высокой концентрации опасных газов. Работы требуют привлечения квалифицированных специалистов.