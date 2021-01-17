В Магнитогорске мужчина задохнулся в гараже

По предварительным данным, местный житель грелся в машине в закрытом гаражном боксе

Накануне днем в Магнитогорске Челябинской области произошла трагедия. Местный житель отправился в гараж и не вернулся. Спасатели обнаружили мужчину мертвым в автомобиле. Подробнее о том, что произошло, рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

Известно, что местный житель отправился в гараж заниматься своей машиной, о чем предупредил своих родственников. Время шло, от него не было никаких вестей, мобильный телефон тоже не отвечал. Обеспокоенные родственники отправились в гараж, но ворота оказались заперты изнутри. Тогда они решили вызвать полицию. Правоохранители позвали на помощь спасателей.

«Спасатели Магнитогорского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области при помощи бензореза были вынуждены срезать гаражные ворота и обнаружили погибшего в салоне автомобиля. При обеспечении доступа при помощи газоанализатора был произведен замер воздуха, который показал многократное превышение предельно-допустимой концентрации углекислого газа»,— сообщили в пресс-службе спасательной службы.

По предварительным данным, мужчина решил погреться в автомобиле. Однако спасатели предупреждают, что греться в машине, находящейся в закрытом гараже, смертельно опасно. На данный момент ведется расследование.