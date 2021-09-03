В Магнитогорске мужчина устроил резню в кафе

Его задержали и передали полиции

В кафе на улице Советской Армии в Магнитогорске росгвардейцы задержали 31-летнего мужчину, который изрезал троих посетителей разбитой бутылкой. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Тревожный сигнал поступил от администратора кафе на улице Советской Армии. Между посетителями разгорелась ссора, и 31-летний подозреваемый решил наказать обидчиков — разбил бутылку и ранил двоих 20-летних парней и 24-летнего мужчину.

«На место прибыли росгвардейцы и следственно-оперативная группа. Подозреваемый задержан», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Известно, что ранее он не судим и проживает в Кизильском районе.