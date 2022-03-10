В Магнитогорске мужчина устроил пьяное ДТП на чужом авто

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Сотрудники ГИБДД в Магнитогорске задержали 26-летнего водителя за рулем автомобиля ВАЗ-2110. Он пытался скрыться от полицейских и устроил ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина скрывался от дорожной полиции, проигнорировал сигналы светофора на регулируемом перекрестке и столкнулся с «Киа-Рио». После этого водитель был задержан сотрудниками ДПС.

Оказалось, что ключи от ВАЗа он похитил у знакомого и сел за руль в состоянии опьянения.

В отношении мужчины были составлены административные протоколы, мировым судьей вынесено постановление о назначении ему обязательных работ на срок 100 часов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).