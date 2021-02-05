В Магнитогорске мужчина упал с балкона девятого этажа

Пострадавшего доставили в больницу

В Магнитогорске молодой человек упал с балкона квартиры на девятом этаже одного из домов на проспекте Карла Маркса. Он оказался на крыше магазинов, пристроенных к дому.

«Прибывшие сотрудники скорой помощи обратились к спасателям поисково-спасательной службы Челябинской области, альпинистское снаряжение и подготовка которых позволяют провести эвакуацию пострадавшего с высоты», — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Пострадавший получил множественные травмы, но находился в сознании. Его закрепили на специальном щите, сняли с крыши и передали врачам «скорой».