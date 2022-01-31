В Магнитогорске мужчина украл со станции более тонны металлолома

По версии следствия, подозреваемый скидывал груз из поездов во время стоянки

В Магнитогорске возбудили дело о краже более тонны металлолома, сообщает Южно-Уральское ЛУ МВД на транспорте.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что 21-летний местный житель в августе и октябре прошлого года на перегоне Супряк — Смеловская Южно-Уральской железной дороги забирался в полувагоны составов и скидывал из них металлолом. Похищенное мужчина сдавал, а деньги тратил на личные нужды.

«Всего злоумышленник похитил более 1620 килограммов лома черных металлов. Ущерб превысил 42 тысячи рублей», — рассказали в транспортной полиции.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).