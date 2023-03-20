В Магнитогорске мужчина украл из гаража имущество почти на 400 тысяч рублей

Подозреваемый выносил вещи в течение двух недель

В Магнитогорске оперативники задержали 30-летнего мужчину по подозрению в крупной краже из чужого гаража. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В полицию обратился 39-летний мужчина, когда заметил, что из его гаража пропал электроинструмент и другие ценные вещи. Ущерб составил 369 тысяч рублей.

«Подозреваемый вскрыл гараж и на протяжении двух недель, видя, что хозяева туда не приезжают, похищал имущество, которое в дальнейшем продавал», — рассказали в региональном полицейском главке.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Мужчина заключен под стражу.