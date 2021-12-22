В Магнитогорске мужчина украл гараж с автомобилем

Похищенное южноуралец успел продать

Магнитогорская полиция возбудила уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Его подозревают в краже гаража и автомобиля. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По данным следствия, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина ночью подъехал к гаражу на автомобиле с подъемным устройством, потом разобрал металлическую конструкцию и обнаружил автомобиль.

В полицию обратился 45-летний потерпевший. Сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ („Кража“). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — сообщили в ГУ МВД по региону.

Части металлического гаража похититель успел продать, а деньги потратил на личные нужды. Автомобиль будет возвращен владельцу после следственных действий.