В Магнитогорске мужчина удерживал в квартире женщину с ребенком

Местного жителя задержали после публикации в соцсетях о порче общедомового имущества

В Магнитогорске Челябинской области мужчина на протяжении полугода удерживал в квартире женщину с ребенком. Выяснилось это после того, как местный житель испортил лифт и стены дома, в котором живет, и полиция начала проверку, передает ИА «Первое областное».

28 сентября в одном из городских пабликов пользователи сообщили о том, что житель дома № 235 по проспекту Карла Маркса измазал лифт фекалиями, а двери расписал черным маркером. Горожане призвали полицейских наказать мужчину.

Под постом одна из местных жительниц написала о том, что знает героя публикации, и сообщила, что у него проблемы с психическим здоровьем.

«Не связывайтесь с ним ни в коем случае! Только через полицию! У него была жена, и до сих пор, скорее всего, есть, и ребенок! Только, наверно, жильцы не видели никогда ни ее, ни ребенка. Я на него писала заявление в полицию, но не знаю, чем закончилось»,— написала пользователь Любовь Борисовская.

В полиции отреагировали на пост и начали проверку, в ходе которой выяснилось, что мужчина уже на протяжении полугода удерживает в своей квартире женщину с ребенком. Чтобы освободить их, потребовалась помощь спасателей МЧС: их эвакуировали с помощью автолестницы.

«Было принято решение об оказании медицинской помощи жильцам, проживающим в данной квартире. Мужчина задержан. Сейчас с ним работают сотрудники полиции, в дальнейшем будет принято решение в соответствии с действующим законодательством»,— сообщили изданию «Верстов» в пресс-службе городской полиции.