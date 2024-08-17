В Магнитогорске мужчина скончался в ванной комнате

Доступ в помещение сотрудникам скорой помощи обеспечили спасатели

В Магнитогорске мужчина зашел в ванную комнату и в какой-то момент перестал подавать признаки жизни. Его супруга вызвала скорую помощь, однако проникнуть в помещение они не смогли. Пришлось звать на помощь спасателей, сообщили в пресс-центре областной Поисково-спасательной службы.

Прибывшим сотрудникам скорой помощи женщина рассказала, что ее супруг зашел в ванную и закрылся на щеколду. В какой-то момент шум в ванной прекратился, она испугалась и вызвала медиков. Но они также не смогли открыть дверь, чтобы помочь мужчине, и вызвали спасателей.

«Сотрудники Магнитогорского отряда областной ПСС обеспечили доступ к пострадавшему. Двери открыли при помощи слесарного инструмента. Однако помочь мужчине уже никто не мог: врачи констатировали смерть»,— рассказали в ведомстве.

В причинах произошедшего разбираются эксперты.