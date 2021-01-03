В Магнитогорске мужчина продал взятый напрокат инструмент

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы

В Магнитогорске Челябинской области местный житель взял напрокат электроинструмент. Но возвращать его владельцу мужчина не пожелал. Теперь ему грозит тюремное заключение. Подробнее об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Получив заявление от потерпевшего, полицейские провели необходимые мероприятия и задержали злоумышленника. Им оказался ранее несудимый безработный магнитогорец 1968 года рождения. Он рассказал полицейским, что после того, как сделал все необходимое с помощью инструмента, решил не возвращать его владельцу, а продать. Вырученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

«Отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции „Правобережный“, Следственным управлением УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Максимальное наказание данной части статьи — лишение свободы сроком до пяти лет»,— сообщили в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.