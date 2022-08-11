В Магнитогорске мужчина пойдет под суд за убийство тещи, совершенное 8 лет назад

Обвиняемый скрывался в Санкт-Петербурге

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 43-летнего мужчины. Он пойдет под суд по обвинению в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и краже (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, летом 2015 года обвиняемый пришел к бывшей теще и попросил деньги в долг. Получив отказ, мужчина избил 60-летнюю потерпевшую, а потом задушил ее подушкой.

«После убийства обвиняемый похитил золотые украшения и два мобильных телефона на общую сумму 47,5 тысячи рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

С места преступления бывший зять скрылся и уехал в Санкт-Петербург.

После поимки мужчина признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах и мотивах поступка.

Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.