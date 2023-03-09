В Магнитогорске мужчина пойдет под суд за убийство дочери

Погибшая вела асоциальный образ жизни

Прокуратура Правобережного района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 58-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 9 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, 5 января обвиняемый и его дочь поссорились, после чего мужчина нанес потерпевшей несколько ударов по телу, а потом ранил ножом в грудь и живот. Женщина скончалась в больнице.

«Обвиняемый вину признал в полном объеме, пояснил, что проживал с женой, дочерью и двумя внучками. Дочь вела аморальный образ жизни, воспитанием малолетних дочерей не занималась, не работала, детские пособия являлись для нее источником дохода, злоупотребляла спиртным — уходила в запои на несколько месяцев. Фактически внучки находились на его иждивении», — рассказали в областной прокуратуре.

Опека над старшей дочерью погибшей установлена родным отцом, над младшей — супругой обвиняемого.

Дело направлено в Правобережный райсуд.