В Магнитогорске мужчина пойдет под суд за смерть супруги на пожаре

Обвиняемый не затушил сигарету на балконе

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по делу 67-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Об этом сегодня, 18 октября, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ЧП случилось в мае в одной из квартир на улице Ленина. Обвиняемый курил на балконе и не потушил окурок. Загорелись вещи и внутренняя отделка, дым и огонь распространились по квартире.

«В результате пожара 61-летняя потерпевшая и обвиняемый с отравлениями угарным газом были госпитализированы в медицинское учреждение, где женщина скончалась», — рассказали в региональной прокуратуре.

Дело рассмотрит Ленинский районный суд.