В Магнитогорске мужчина пойдет под суд за смерть соседки на пожаре

Обвиняемый принес в коммунальную квартиру газовый баллон, который разгерметизировался

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летнего мужчины. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности и уничтожении чужого имущества. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, мужчина принес в свою комнату в коммунальной квартире по улице Вайнера автомобильный газовый баллон. В этот же день случилась утечка газа с последующим взрывом. После этого в комнате заполыхал огонь, который распространился и на другие помещения квартиры. На пожаре погибла 59-летняя соседка обвиняемого.

«Помимо этого, огнем уничтожены и повреждены конструкции дома, общедомовое и частное имущество. Ущерб оценивается в 1,3 млн рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), статье 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности).

Расследование окончено, материалы переданы в суд.