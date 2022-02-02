В Магнитогорске мужчина пойдет под суд за серию хищений автомобилей

Обвиняемый, по версии следствия, украл шесть машин и две из них успел продать

Следственное управление УМВД России по Магнитогорску завершило расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Челябинска. Его обвиняют в хищении автомобилей. Выявлено шесть эпизодов, сообщает ГУ МВД по региону.

По версии следствия, челябинец похищал отечественные легковушки без сигнализации. По ночам он вскрывал двери машин и перегонял авто в заранее подготовленное место. Две легковушки он успел продать, четыре машины полицейские вернули владельцам. Сумма ущерба потерпевшим составила 1,7 млн рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2, 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Известно, что челябинец ранее отбывал наказание за аналогичные преступления.

Расследование дела окончено, материалы переданы в суд.

Как ранее сообщал наш сайт, в полицию Курчатовского района Челябинска почти друг за другом поступили два заявления о кражах из автомобилей. Правоохранители незамедлительно отреагировали на поступившие сообщения и задержали подозреваемого в преступлениях по горячим следам.