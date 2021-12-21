В Магнитогорске мужчина пойдет под суд за сбыт контрафактного алкоголя

Правоохранители изъяли у обвиняемого продукцию на сумму более 1 миллиона рублей

В Магнитогорске окончено расследование уголовных дел в отношении 61-летнего местного жителя. Его обвиняют в производстве и сбыте контрафактного алкоголя и сигарет, а также в незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, мужчина организовал реализацию контрафактной продукции на территории Правобережного и Ленинского района города.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Магнитогорску изъяли немаркированную алкогольную и табачную продукцию на общую сумму более 1 миллиона рублей», — сообщили в региональном полицейском главке.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») и по части 1 статьи 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Как ранее сообщал наш сайт, сотрудники отдела ОМВД России по Кунашакскому району возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Его подозревают в производстве и сбыте немаркированных сигарет и алкоголя.

На рассмотрение Госдумы в 2022 году поступит законопроект об ужесточении ответственности за продажу суррогатного алкоголя. Решение о разработке принято 15 декабря на заседании недавно сформированной межфракционной группы Госдумы по защите россиян от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

