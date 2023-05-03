В Магнитогорске мужчина пойдет под суд за сбыт госнаград

Медали обвиняемый продал на вокзале

В Магнитогорске 42-летний мужчина пойдет под суд за сбыт государственных наград (статья 324 УК РФ). Об этом сегодня, 3 мая, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

«Задержанный в конце марта продал на железнодорожном вокзале четыре медали за тысячу рублей. Это медали „Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.“ и медаль Жукова», — рассказали в транспортной полиции.

Как выяснилось, госнаграды принадлежали скончавшемуся в 1994 году деду обвиняемого.

В случае если вина будет доказана, мужчине грозят исправительные работы или арест.