В Ленинский районный суд Магнитогорска поступило уголовное дело 61-летнего мужчины. Его обвиняют в обороте контрафактного спиртного и незаконном использовании товарных знаков (статьи 171.1 УК РФ, 180 УК РФ). Об этом сегодня, 18 декабря, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«В гараже и арендуемой им для перевозки товара „Газели“ полицейские обнаружили немаркированные бутылки со спиртосодержащей жидкостью. Изъято из незаконного оборота свыше двух тысяч емкостей с высокоградусным алкоголем. Установлено, что мужчина использовал товарные знаки известных брендов коньяка, виски, рома, водки», — рассказали в региональном полицейском главке.
Правообладателям товарных знаков причинен ущерб на 1,5 миллиона рублей.