В Магнитогорске мужчина пойдет под суд за реализацию контрафактного алкоголя

Продукцию он хранил в гараже

В Ленинский районный суд Магнитогорска поступило уголовное дело 61-летнего мужчины. Его обвиняют в обороте контрафактного спиртного и незаконном использовании товарных знаков (статьи 171.1 УК РФ, 180 УК РФ). Об этом сегодня, 18 декабря, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«В гараже и арендуемой им для перевозки товара „Газели“ полицейские обнаружили немаркированные бутылки со спиртосодержащей жидкостью. Изъято из незаконного оборота свыше двух тысяч емкостей с высокоградусным алкоголем. Установлено, что мужчина использовал товарные знаки известных брендов коньяка, виски, рома, водки», — рассказали в региональном полицейском главке.

Правообладателям товарных знаков причинен ущерб на 1,5 миллиона рублей.