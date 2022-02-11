В Магнитогорске мужчина пойдет под суд за обман женщины с сайта знакомств

По версии следствия, обвиняемый выманил у подруги по переписке более 400 тысяч рублей

Прокуратура Правобережного района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве и краже с банковского счета. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый на сайте знакомств вступил в переписку с женщиной. У новых знакомых сложились доверительные отношения, после чего мужчина сообщил подруге, что болен, и попросил деньги на операцию на позвоночник. Потерпевшая переводила возлюбленному деньги более года — всего около 70 тысяч рублей. Затем она отправила ему еще 295 тысяч рублей и сообщила номер своей банковской карты. Пользуясь реквизитами женщины, обвиняемый купил себе два мобильных телефона на сумму более 40 тысяч рублей. Всего ущерб доверчивой женщине составил более 407 тысяч рублей.

Когда влюбленная поняла, что деньги ей возвращать никто не собирается, она обратилась в полицию. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по частям 1, 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

«Кроме того, в мае 2021 года обвиняемый увидел объявление в социальной сети о необходимости установления вытяжки в торговом зале магазина, предложил свои услуги, взял у потерпевшей в счет выполнения работ 7 тыс. рублей и с места преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по собственному усмотрению», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал наш сайт, Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Установлено, что виновный искал одиноких женщин на сайтах знакомств, втирался в доверие, обещал скорую свадьбу. После того как у жертв просыпались чувства к аферисту, он рассказывал о своем затруднительном финансовом положении и просил деньги в долг. Женщины бежали в банк и оформляли кредиты для возлюбленного. Получив деньги, мужчина исчезал и переставал отвечать на звонки обманутых дам.