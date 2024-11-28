В Магнитогорске мужчина пойдет под суд за обман пайщиков на 150 миллионов рублей

Обвиняемого разыскивали с 2018 года

В Магнитогорске окончено расследование уголовного дела 48-летнего ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве на 150 миллионов рублей (статья 159 УК РФ). Об этом сегодня, 28 ноября, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В 2010 году обвиняемый учредил кредитно-потребительский кооператив. Он разработал образцы договоров о паевом взносе и передаче личных сбережений, по условиям которых граждане передают деньги кооперативу, а кооператив возвращает их личные сбережения по окончании срока действия договора и выплачивает пайщикам начисленные проценты. В свою схему он вовлек работников, которые не подозревали преступного умысла. Обвиняемый создавал видимость исполнения со стороны кооператива принятых обязательств и привлекал новых клиентов по принципу финансовой пирамиды.

«С 2010 по 2015 год злоумышленник похитил денежные средства не менее чему у 850 граждан, причинив материальный ущерб на общую сумму свыше 150 миллионов рублей. Похищенными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению», — рассказали в ГУ МВД по региону.

С 2018 года мужчина был объявлен в федеральный розыск. Его задержали в сентябре 2024 года.