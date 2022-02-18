В Магнитогорске мужчина пойдет под суд за хищение 1,2 миллиона рублей у женщин из соцсетей

Обвиняемый ранее судим

Магнитогорская полиция завершила расследование дела в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в городской полиции.

По версии следствия, обвиняемый знакомился в социальных сетях с женщинами, входил к ним в доверие, а потом предлагал организовать совместный бизнес по продаже дорогостоящих телефонов по заниженной цене.

«На самом же деле никакого бизнеса организовано не было, а после потери денежных средств в сумме более 1,2 миллиона рублей две жительницы Магнитогорска, 42 и 38 лет, обратились в полицию», — рассказали в УМВД.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по частям 2, 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как ранее сообщал наш сайт, в Магнитогорске мужчина пойдет под суд за выманивание денег у женщин с сайтов знакомств.