В Магнитогорске мужчина пойдет под суд за изнасилование 11‑летнего мальчика

Обвиняемый заразил ребенка ВИЧ‑инфекцией

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчина пойдет под суд за изнасилование школьника. Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Следствием установлено, что мужчина подкараулил мальчика возле реки Урал, утащил за мост «Казачья переправа» и надругался над ребенком. Магнитогорца задержали по горячим следам. Известно, что ранее он отбывал наказание за аналогичные преступления.

«В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту „б“ части 4 статьи 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста“), части 1 статьи 122 УК РФ („Заражение ВИЧ-инфекцией“)», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как ранее писал наш сайт, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проследит за ходом дела о нападении 52-летнего мужчины на восьмилетнюю девочку в челябинском подъезде. Южноуральца подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.



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