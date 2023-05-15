В Магнитогорске мужчина пойдет под суд за избиение подростка

Потерпевший требует компенсацию в миллион рублей

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение в отношении 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (пункт «д» части 2 статьи 112 УК РФ). Об этом сегодня, 15 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, в июле прошлого года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и подошел на улице к незнакомому 17-летнему парню. Мужчина потребовал подростка снять очки и, получив отказ, ударил его кулаком по лицу.

«Потерпевший получил ранение глаза от разбившихся очков. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили в региональной прокуратуре.