В Магнитогорске мужчина пойдет под суд за фиктивную справку об отсутствии COVID‑19

Обвиняемый оформлял вид на жительство в РФ

В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела в отношении иностранца. Его обвинили в подделке справки о ПЦР-тесте на коронавирус. Об этом сегодня, 2 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, 36-летний обвиняемый оформлял вид на жительство в РФ и предоставил в отдел УМВД справку от отсутствии коронавируса. Как выяснилось позже, мужчина не проходил тестирование на COVID-19.

«В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»), — рассказали в региональном полицейском главке.

Расследование уголовного дела окончено. Материалы направлены в суд.

Как ранее писал наш сайт, жителям Челябинской области мошенники предлагают фиктивные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

На Южном Урале пресечены факты использования подложных медицинских справок об отсутствии инфекционных заболеваний. В региональном управлении по вопросам миграции и магнитогорском подразделении установили, как шесть мигрантов пытались оформить патенты на трудовую деятельность и вид на жительство в России с фиктивными справками, рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.