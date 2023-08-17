В Магнитогорске мужчина пойдет под суд за домашнее обрезание младенцу

Обвиняемый, по версии следствия, превысил дозировку анестетика

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска направила в суд уголовное дело местного жителя. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункты «б», «в», части 2 статьи 238 УК РФ). Об этом сегодня, 17 августа, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый по просьбе знакомого осуществил процедуру обрезания новорожденному ребенку на дому. При использовании анестетического препарата мужчина превысил дозировку, от чего у мальчика случилась потеря сознания и нарушение дыхания.

«Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему был поставлен диагноз „анафилактический шок, передозировка“ и была оказана своевременная помощь», — сообщили в региональной прокуратуре.

Врачи напоминают, что любая хирургическая процедура должна производиться исключительно в медицинских организациях.