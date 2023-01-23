В Магнитогорске мужчина потерял 250 тысяч рублей при сдаче квартиры

Позвонивший мошенник представился арендатором

В Магнитогорске 54-летний мужчина разместил объявление о сдаче квартиры. Ему позвонил неизвестный и похитил с карты 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в городской полиции.

Лжеарендатор сообщил, что собирается в командировку и аренду квартиры должна оплатить организация. Для этого он попросил у потерпевшего назвать номер карты и код, который пришел на телефон для подтверждения платежа.

«Далее мужчину начали расспрашивать о наличии каких-либо еще карт, так как, со слов звонившего, на эту карту можно перевести не более семи тысяч рублей. Однако магнитогорец объяснил, что, пока не получит оплату, не будет сообщать о других картах и прекратил разговор. Зайдя в личный кабинет банка, он увидел, что с его счета списали более 250 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

В полиции напоминают, что для получения перевода от другого клиента нет необходимости сообщать код подтверждения.

Злоумышленники придумали новую схему обмана жителей Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, неизвестные представляются правоохранителями и сообщают о том, что от имени потерпевших были переведены деньги за границу на спонсирование Вооруженных сил Украины, за что грозит уголовная ответственность.

В Челябинской области работает горячая линия по борьбе с телефонными мошенниками. Звонки на короткий мобильный номер *1593 бесплатные.

