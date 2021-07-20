В Магнитогорске мужчина порезал горло сотруднику автозаправки и ограбил кассу

Задержать нападавшего по горячим следам не удалось

Неизвестный мужчина напал на сотрудника автозаправки по улице Кирова в Магнитогорске и порезал ему горло. После этого преступник забрал все деньги из кассы. Об этом сообщили в охранном предприятии «Право роста».

По данным кассира автозаправки, в ночь на 19 июля она стояла на улице с коллегой, как вдруг к ним подошел незнакомец, попросил сигарету и, не дожидаясь ответа, порезал горло заправщику.

Кассир кинулась внутрь, чтобы нажать тревожную кнопку, однако злоумышленник опередил ее, забрал все деньги из кассы и скрылся.

На место происшествия выехал экипаж ГБР «Право роста». Он вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали. Поисками нападавшего занимается полиция. Задержать мужчину по горячим следам не удалось.

В ГУ МВД по Челябинской области пока не комментируют происшествие.