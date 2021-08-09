В Магнитогорске мужчина покусал полицейского

Дело направлено в суд

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сегодня, 9 августа, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в июне 2021 года задержанный мужчина пытался оказать сопротивление полицейскому и укусил его правое плечо и предплечье.

В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Расследование дела окончено и направлено в суд.

Как ранее сообщал наш сайт, во время празднования Дня России на Кировке произошла драка с участием полицейского. Жительница города пожаловалась сотрудникам управления МВД России по Челябинской области на поведение нетрезвого мужчины. Он вел себя агрессивно и приставал к прохожим. На требования полицейских нарушитель не реагировал. Во время разговора он ударил представителя правопорядка кулаком по лицу.

Инспекторы отдела ГИБДД по Чебаркульскому району остановили автомобиль ВАЗ-2114 и на просьбу предъявить документы были закиданы камнями водителем и пассажирами легковушки. Возбуждено уголовное дело.