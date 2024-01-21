В Магнитогорске мужчина похитил из магазина кассу с деньгами

Подозреваемый в грабеже задержан

В Магнитогорске Челябинской области 35-летний мужчина украл из магазина кассовый аппарат, в котором находилось около 30 тысяч рублей, и скрылся. Продавец обратилась в полицию, и вскоре подозреваемого задержали. Ему грозит до семи лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Продавщица рассказала полицейским, что зашедший в магазин мужчина заявил, что пришел «снять кассу». Женщина попыталась не подпустить его к аппарату, но он, применив в ее отношении силу, все-таки украл кассу. Потерпевшая сообщила о причиненном ущербе в размере 30 тысяч рублей.

Полицейские, опросив продавщицу и очевидцев произошедшего, провели необходимую работу и задержали мужчину прямо в его квартире. Им оказался 35-летний безработный местный житель. В его отношении возбудили уголовное дело о грабеже (статья 161 УК РФ). Сейчас мужчина находится в СИЗО.