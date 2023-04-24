В Магнитогорске мужчина похитил из аптеки ящик с пожертвованиями для больных детей

Злоумышленника задержали

В отделе полиции «Орджоникидзевский» УМВД по Магнитогорску возбудили уголовное дело о грабеже (часть 1 статьи 161 УК РФ) в отношении 42-летнего местного жителя. По версии следствия, он похитил ящик с пожертвованиями в аптеке. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

О происшествии в дежурную часть сообщила фармацевт. Оперативникам удалось в кратчайшие сроки задержать работающего и ранее совершавшего преступления жителя Магнитогорска.

«Полицейские просят граждан незамедлительно сообщать в органы внутренних дел о случаях совершения каких-либо противоправных действий с целью своевременного реагирования и организации работы по задержанию преступников и раскрытию преступлений по горячим следам», — напомнили в региональном полицейском главке.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.